Sumidica hakeme tepki gösterdi

Süper Lig'de Kaysersipor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi.

HAKEMLER ALEYHİMİZE KARAR VERDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, "Ben hiç bir zaman Kayserispor'un küçük bir takım olduğundan bahsetmedim. Her zaman normal bir takım dedim. Eğer büyük bir takım olsaydınız hakem maçı normal yönetirdi. Ama başlayacağız herhalde. Bana yabancı mı Türk hakemleri mi demişlerdi. Ben Türk hakemleri demiştim. Her zaman karşılaştığımız gibi hakem yine bizim aleyhimize kararlar verdi. Her zaman dengeli olan pozisyonları onların lehine kullandı" ifadelerini kullandı.

BEN GİTMEK İSTEİYORUM

Kendisine yapılan tekliflerle ilgili konuşan Sumudica, "Önümde teklifler var. Ben gitmek istemiyorum. Ben bir projeye başladım, sezon sonunda ne olacak bakacağız. Ben Kayseri'den gitmek istemiyorum" dedi.