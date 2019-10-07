Sumudica: Andone için işler zorlaşıyor

İngiliz ekiplerinden Brighton forması giyen Florin Andone, yaz transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Ryan Babel ve Radamel Falcao gibi isimlerinden gölgesinde kalan Andone, henüz Galatasaray'da beklediği süreleri alabilmiş değil.

''GALATASARAY'DA KİMSE BEKLEMİYOR''

Bu konuda hakkında açıklama yapan Sumudica, ''Florin Andone için bu zor. Galatasaray 10 puan ile arkamızda yer alıyor. Aramızda sadece 1 puan var. Galatasaray'ın içerisinde olduğu durum onu dahada zor bir yarışın içerisine sokuyor. Galatasaray'da kimse seni beklemiyor. Gol atmalı ve onlara puanlar kazandırmalısın. Andone sahaya ruhunu koyan çok iyi bir oyuncu ancak bir golcü değil" dedi.

DEVLER LİGİ'NDE VAR, DERBİDE YOK

Florin Andone, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Grup mücadelesinde PSG ile oynadığı maçta, 64. dakikada Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olmuştu.



Türkiye'nin en büyük derbisi kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe maçında ise Florin Andone, kadroya alınmamıştı.

196 DAKİKA SAHADA KALDI

Florin Andone, Galatasaray forması ile 3 maça çıkarken 196 dakika sahada yer aldı. Fakat bu süre içerisinde skor katkısında bulunamadı.