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Sumudica: Ayrılmayı düşünmüyorum

Suudi Arabistan'dan 3 milyon dolarlık teklif aldığı belirtilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün çalıştırıcısı Marius Sumudica ayrılacağı yolundaki iddialara son noktayı koydu.

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

Geçen sezon Al Shabab Riyad'ı çalıştırdığı Suudi Arabistan'dan 3 milyon dolarlık teklif aldığı belirtilen Rumen teknik adam, Gaziantep'ten ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 7. haftayı 11 puan ve averajla 8. sırada geçen Kırmızı-Siyahlı ekibin çalıştırıcısı, birçok teklif aldığını, ancak Türkiye'den ayrılmayacağını kaydetti.

"BURADA YAPACAĞIM ÇOK ŞEY VAR"

2017-2018'de Kayserispor'u çalıştıran, geçen yıl Arabistan'ın Al Shabab Riyad takımına giden ve sezon başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşan Rumen teknik adam şöyle konuştu: "Sadece Arabistan'dan değil bir çok teklif alıyorum. Daha 47 yaşındayım ve burada burada yapacağım çok şey var. Türkiye'den ayrılmayı şimdilik düşünmüyorum."

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