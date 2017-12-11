Sumudica: Beşiktaş'ın net pozisyonu yok

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik direktör Sumudica, "Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum, bir kişi eksik oynadık ama hepsi iki kişilik oynadı. Sahada basmadık yer bırakmadılar. Maçtan galibiyetle de ayrılabilirdik, 1 puanı aldığımız için mutluyum. Futbolcular benim hakkımda her şeyi öğrendiler, söylediğim her şeyi sahada uyguluyorlar." diye konuştu.

AA

Sumudica'nın maçla ilgili değerlendirmesi şöyle: "Beşiktaş'ın hatırladığım kadarıyla net bir pozisyonu yoktu. 8 oyuncusunu İstanbul'da bırakıp Şampiyonlar Ligi maçına gittiler. 8 oyuncusunu dinlendirmesinin sebebi de herhalde bize karşı oynayacakları maçtı. Her hangi bir bahane bulup yorgun olduklarını söyleyemezler. Oyuncularım, Türkiye'nin en iyi takımına karşı 10 kişi oynadılar, mücadeleyi bir dakika bile bırakmadılar. Her geçen gün takımımızı değiştirmeye, büyütmeye devam ediyoruz."