Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı, kırmızı kartların havada uçuştuğu ve çekişmeli geçen karşılaşmada 3-2 yenerek 3 puana uzandı.
"BUGÜN 9 ATABİLİRDİK"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep ekibini hocası Sumudica, Beşiktaş muhabiri Hakan Gündoğar'ın "Beşiktaşlı yöneticiler top toplayıcıya 'Çabuk atma, yavaşlat.' dediğinizi söyledi. Ne söylersiniz?" sorusuna şu şwekilde yanıt verdi:
"Herkesten özür diliyorum o zaman. Bugün 9-2 bitebilirdi maç."