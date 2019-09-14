Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan Adem Büyük, "Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yüzüne darbe alan Belhanda'nın çenesinde kırıklar tespit edildi. Faslı futbolcu ameliyat oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 5-0 mağlup ettiği Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılarda Vida ve Elneny kırmızı kart gördü.

Gazişehir hocası Sumudica, kendisinin maçı yavaşlatmak için top toplayıcıları uyardığı iddiasına esprili bir dille yanıt verdi.

1 Türkiye gruptan nasıl çıkar Moldova'yı 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan A Milli Takımımız, kalan maçlarda büyük bir sürpriz olmazsa EURO 2020'ye katılacak.

2 Emre Mor yine DM'den yürüdü Daha önce Brezilyalı güzel Angellica Perla'nın peşinden koşan ancak yüz bulamayan Emre Mor, bu kez yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

3 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

4 Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı Manken Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'nin kendisine attığı mesajları yayınladı. Güney, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi. Beni nereden buldun be adam" dedi.

5 Şenol Güneş özel aracı reddetti Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı reddeden Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

6 Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunda yer alan A Milli Takımımız, Fransa ile aynı puana sahip olmasına rağmen ikili averaj ile ilk sıraya yerleşti.

7 Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar Milli takımımız, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçları kazanırken gelecek için de umut verdi.

8 Ali Koç'un Volkan, Alex ve Emre planı Yedek kulübesindeki ruhu yeniden canlandırmak isteyen Ali Koç, Volkan Demirel'den sonra Emre Belözoğlu ve Alex'i de teknik heyete katmayı planlıyor.

9 EURO 2020'ye 1. torbadan katılabiliriz EURO 2020 Elemeleri'nde iyi bir performans sergileyen A Milli Takımız, grubunu lider olarak tamamlarsa ve ilk 6 ülkeden biri olursa şampiyonaya 1. torbadan katılacak.