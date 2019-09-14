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Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim

Gazişehir hocası Sumudica, kendisinin maçı yavaşlatmak için top toplayıcıları uyardığı iddiasına esprili bir dille yanıt verdi.

Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim
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Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı, kırmızı kartların havada uçuştuğu ve çekişmeli geçen karşılaşmada 3-2 yenerek 3 puana uzandı.

"BUGÜN 9 ATABİLİRDİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep ekibini hocası Sumudica, Beşiktaş muhabiri Hakan Gündoğar'ın "Beşiktaşlı yöneticiler top toplayıcıya 'Çabuk atma, yavaşlat.' dediğinizi söyledi. Ne söylersiniz?" sorusuna şu şwekilde yanıt verdi:

"Herkesten özür diliyorum o zaman. Bugün 9-2 bitebilirdi maç."


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