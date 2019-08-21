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Sumudica: Fenerbahçe mağlubiyeti uykularımı kaçırıyor

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, "Fenerbahçe yenilgisi sonrası uykularım kaçıyor" dedi.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep ağır bir yenilgi aldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sarı-lacivertli takım karşısında varlık gösteremeyen Sumudica'nın öğrencileri, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'yi yeneceklerini ifade eden Rumen teknik adam, mücadele sonrası ise büyük haya kırıklığı yaşadı.

Farklı yenilgiden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Sumudica, "Uykularım kaçıyor. 5-0'lık yenilgi aklıma geliyor. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

48 yaşındaki hoca, ilk haftanın sonunda ligin dibine demir atan takımını başarıya taşıyacağının sözünü verdi.

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