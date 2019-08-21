Sumudica: Fenerbahçe mağlubiyeti uykularımı kaçırıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep ağır bir yenilgi aldı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Sarı-lacivertli takım karşısında varlık gösteremeyen Sumudica'nın öğrencileri, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'yi yeneceklerini ifade eden Rumen teknik adam, mücadele sonrası ise büyük haya kırıklığı yaşadı.
Farklı yenilgiden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Sumudica, "Uykularım kaçıyor. 5-0'lık yenilgi aklıma geliyor. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.
48 yaşındaki hoca, ilk haftanın sonunda ligin dibine demir atan takımını başarıya taşıyacağının sözünü verdi.