Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşma öncesi iddialı açıklamalarda bulunan teknik direktör Sumudica, kazanmak için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

"KAFAMI ONLARIN ÖNÜNE BIRAKMAYACAĞIM"

Rumen hoca, “İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Onları şu anda analiz ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım bunu herkes görecek” dedi.