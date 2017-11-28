Sumudica: İlk geldiğimde bana kırık dediler

Kayserispor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Medipol Başakşehir maçı sonrası adeta isyan etti.

"BANA KAFASI KIRIK HOCA DİYORLAR"

Rumen teknik direktör Sumudica Adebayor'un topu koluyla düzelttiğini iddia ederek, ''Bugün 2 pozisyon vardı. Önce Lopes'e yapılan pozisyon fauldü, ikincisi ise, Adebayor'un topu koluyla aldığı pozisyondu. Bütün tribünler Adebayor'u attığı bu gol sonrası ıslıklayınca maç bitiminde de kendisi bütün stattan özür diledi. Emeğimize saygı istiyoruz. Bazıları bana kafası kırık diyorlar. Buraya ilk gün geldiğimde bu Rumen kafası kırık bir hoca işe başladı diye düşünüldü. Benim kafam kırık ancak futbol için kırıktır." dedi.

"G.SARAY'A 5 GOL ATAN TAKIM, BİZE KARŞI POZİSYON BULAMADI"

Sumudica, "Ligde Trabzonspor maçında verilmeyen penaltımız, Başakşehir maçında kol yardımıyla atılan gol nedeniyle 4 puanımız çalındı. O 4 puan olsaydı şimdi ligde 2'nci sıradaydık. Hatalar hep mi bizi buluyor. Rakip takıma göre on kat daha iyi oynadık. Geçen hafta Galatasaray'a 5 gol atan takım bize karşı bir pozisyon dahi bulamadı" diye konuştu.