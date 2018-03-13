Sumudica: Kimse bizden bunu beklemiyordu

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ortaya koydukları performansla birçok kişiyi yanılttıklarını ve ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan Avrupa kupalarını kovalayan bir ekip haline geldiklerini söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, ligde son 9 maça daha önceki sezonların aksine küme düşme korkusu yaşamadan girdiklerini belirtti.

"KİMSE BU PERFORMANSI BEKLEMİYOR"

Yeni hedeflere emin adımlarla ilerlediğini aktaran Sumudica, "Kayserispor'dan kimse bu performansı beklemiyordu. Bu sene de geçen sezonlar gibi olacağımızı zannediyorlardı. Öyle beklentileri olanlar vardı. Bu başarıyı tahmin etmiyorlardı. Ligden düşeceğimizi düşünüyorlardı. Şu anda bana göre 9 maç öncesinden ligde kalmayı garantiledik. Şimdi başka hedeflerimiz var. Adımlarımızı ileriye doğru atacağız Avrupa kupaları için." ifadelerini kullandı.