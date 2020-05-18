Sumudica: Lig oynanmazsa intihar ederim

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve karantina altına alınan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.

Teknik ekibi ile birlikte bir yurda yerleştirilen Sumudica, yaşadığı sorunlardan bahsetti.

"HAVA 36 DERECE VE KLİMAMIZ YOK"

Rumen hoca, yaptığı açıklamada, "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.

"TV ZANNETTİM DERGİ SAYFASIYMIŞ"

49 yaşındaki teknik adam, "İnternetim var. Pek anlamıyorum ama odadaki ampuller titriyor. Duvara dayalı televizyonumuz var zannettim ama meğerse o şey bir dergiden kesilmiş bir sayfaymış. Radyom bile yok." ifadelerini kullandı.

"ERTELENİRSE 10. KATTAN ATLAYACAĞIM"

Sumudica, "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." diyerek, sözlerini noktaladı.