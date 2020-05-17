Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkesi Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine Türkiye'ye geri dönerek 14 gün boyunca karantinada kalmıştı.
Romen basınından Emanuel Roşu’ya konuşan Sumudica, futbolun geri dönmesi gerektiğini söyledi.
''BAŞLAMAZSA, KENDİMİ 10. KATTAN AŞAĞI ATARIM''
Romen teknik adam, ''Romanya’dan Türkiye’ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım'' ifadelerini kullandı.