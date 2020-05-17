Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Kaan Ayhan, Bundesliga'daki ilk maçı anlattı Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, geri dönen Bundesliga'da koronavirüs önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.

2 Galatasaray, Belhanda'yı satmak istiyor Galatasaray'ın satışından elde edeceği para ile rahatlamayı planladığı Younes Belhanda'yı, 3 Suudi kulübünün istediği öğrenildi.

3 Fransız basını: Nice, Abdülkadir Ömür'ü istiyor Trabzonspor'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Abdülkadir Ömür ile Fransız ekiplerinden Nice'in ilgilendiği öğrenildi.

4 Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olan Alvaro Montero, Instagram'dan siyah-beyazlıları takibe aldı.

5 Diaby: Avrupa'da kalmak istiyorum Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini yenilemeyerek Sporting Lizbon'a göndermesine kesin gözüyle bakılan Diaby'nin, menajerine transferiyle ilgili tercihlerini ilettiği öğrenildi.

6 Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Emery: Mesut Özil'in kaptan olmasını futbolcular istemedi İngiliz ekibi Arsenal'ın eski teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil hakkında sert eleştirilerde bulundu.

8 Fenerbahçe'de Ali Koç'un gözü gurbetçilerde Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Almanya'da forma giyen Ahmet Kutucu ve Kenan Karaman'ı listeye aldığı öğrenildi.

9 Fatih Terim'den 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun 20. yılında teknik direktör Fatih Terim, 20 yıl önceki kendisine bir mektup yazdı ve tüm eleştirilere de yanıt verdi.