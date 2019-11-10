Sumudica, muhabirlerin salondan ayrılmasına bozuldu

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenilen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Salondan ayrılan gazetecilere bozulan Rumen hoca, "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım. Neyse gidin gidin" diye seslendi.

FORVET EKSİĞİ OLDUĞU İÇİN GOL ATAMADIK

Rumen hoca, "Kayode ağrı hissetti ilk yarı sonu, onun yerine alacağım forvet yoktu. Muhammet Demir sakat, Muğdat Çelik sakat, yedek kulübemde forvet eksiği olduğu için bugün gol atamadık" dedi.

REAL MADRİD MAÇI SONRASI DAHA KONSANTRE GELDİLER

48 yaşındaki teknik adam, "Real Madrid karşısındaki 6-0'lık mağlubiyetten sonra daha konsantre geldiler. İlk yarı mağluptuk, ikinci yarı kaybedecek bir şeyimiz yoktu mücadele ettik, Djilobodji atabilseydi bir şeyler yapabilirdik ama olmadı. İki takım arasındaki fark ortaya çıktı bu akşam" ifadelerini kullandı.

Sumudica, "Geldiğimde 20-21 puan gerek demiştim, 11 maç geçti, 6 maçımız var, alınacak 18 puanın hepsi oynayıp alınacak puanlar. Ben takımın oyunundan memnunum, zamana ihtiyaçları var demiştim ama o zaman geçti, birbirlerine alıştılar, bu oyun böyle devam edecek umarım" şeklinde konuştu.