Sumudica: Müslüman futbolcuların programı ayrı

Gaziantep'in başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini ve 80 milyonluk ülkede sadece 100 bin vakanın olduğunu ifade eden Sumudica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyledi.

"MÜSLÜMANLARIN PROGRAMI AYRI"

Takımda oruç tutan oyuncular için ayrı bir program yaptıklarını belirten Sumudica; "Eğitimlerimiz devam ediyor. Bu yüzden sıfırdan başlamayacağız. Kondisyoner antrenörümüz futbolcularım ile video konferans yöntemiyle idman yapıyor. Evde neler yapılabilirse onu yapmaya çalışıyoruz. Bisiklet, koşu bandı var. Ramazan başladı ve takımdaki Müslümanların ve diğer futbolcularımın ayrı bir programı var. Sadece güneş battıktan sonra yemek yiyorlar ve daha sonra uyanıyorlar." dedi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un kalan 8 maçı Katar'da oynatmak istediğini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Antalya'da oynamak Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın bir önerisiydi, ancak diğer kulüpler tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair hiçbir fikrim yok. TV haklarının sahibi olan BeIN, ligin geri kalanını Katar'a taşıma fikrine sahipti. Antalya'da olduğundan daha sıcak olduğunu düşünüyorum. BeIN çok para ödüyor ve şirketin kökeni Katar'da, bu yüzden bu girişime yaptı." ifadelerini kullandı.