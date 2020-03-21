Sumudica özel jet kiraladı, ülkesine döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından kulüpler futbolcu ve teknik kadrolarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtirken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ülkesine döndü.

"ÖZEL JETLE ROMANYA'YA GİDİYORUM"

Aralık ayından bu yana bir takım sağlık problemleri yaşadığını dile getiren Sumudica, "Futbolu öldüren virüs oldu" dedi.

Romen teknik adam açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Dokuzuncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla birşey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum.”