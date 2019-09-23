Sumudica: Süper Lig'in Conte'siyim

Yeni çıktığı Süper Lig'de geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 3. sırada yer alan ve dikkatleri çeken Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da açıklamalarda bulundu ve başarının sisteme bağlı olduğunu söylerken; "Süper Lig'in Conte'siyim" dedi.

"BU LİG İÇİN YENİ BİR SİSTEM DENİYORUM"

3-5-2 sistemiyle fark yarattığını kaydeden Rumen teknik adam, "Gazişehir ile agresif bir 3-5-2 sistemi oynuyorum, defansı da önde kuruyoruz. Conte de Chelsea'de böyle oynadı. Bu felsefeyi seviyorum, çok takip ettim. Pozisyonlar buluyoruz ve her zaman ceza alanında iki forvetimiz oluyor. Süper Lig'de bu sistemi kullanan tek teknik adam benim. Beşiktaş bile, Galatasaray bile 2 forvetle oynayamıyor. Bu lig için yeni bir sistem bu" ifadelerini kullandı.

Son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gazişehir, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları karşılaşmanın dışında olumlu bir görüntü sergilerken, 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.