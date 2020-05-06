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Sumudica, Türkiye'ye dönüyor

Liglerin askıya alınmasının ardından ülkesi Romanya'ya giden Marius Sumudica, özel uçakla geri dönüyor.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından ligler için erteleme kararı alınmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'nın yolunu tutmuştu.

GERİ DÖNÜYOR

Hayatın normalleşme sürecine girmesi ve Süper Lig ekiplerinin yavaş yavaş çalışmalarına başlaması üzerine 49 yaşındaki teknik adam da özel bir uçakla, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Bugün Gaziantep’e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.

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