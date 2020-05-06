Sumudica, Türkiye'ye dönüyor

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İbrahim Üzülmez: Bursaspor olarak maçların oynanmasını istiyoruz

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1 Cevher Toktaş oğlunu boğarak öldürdü Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan futbolcu Cevher Toktaş, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki oğlunu sevmediği için öldürdüğünü söyledi.

2 Süper Lig başlıyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların 12 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

3 D-Smart Süper Lig maçlarını almak istiyor Mart ve nisan aylarında ödeme yapmayan ve bu nedenle kulüplerle arası bozulan beIN Sports'a, rakip çıktı. D-Smart'ın, ihaleye gidilmesi durumunda aday olacağı öğrenildi.

4 Galatasaray çalışmalarına başladı Bir süredir antrenmanlarına evden devam eden Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idman yaptı.

5 Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri Fenerbahçe'nin büyük oranda el sıkıştığı bilinen teknik direktör Bjelica, sarı-lacivertli takımın yeni sistemini belirledi. Hücum ağırlıklı oynatacak olan Hırvat hoca, kanatlara takviye istedi.

6 Beşiktaş yönetiminin teklifi Atiba'yı şaşırttı Yönetimin, 100 bin euroluk alacağını isteyen Atiba'ya "50 bin euro verelim, kalan yarısını ertele" demesi, Kanadalı futbolcuyu bir hayli şaşırttı.

7 Liverpool, Karius'u yeniden kiralayacak Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius'un, Liverpool tarafından kadroya dahil edilmeden tekrar kiralanacağı öğrenildi.

8 Fenerbahçe'den ilginç transfer formülü Gölcükspor ile İsmail Yüksek transferinde büyük oranda anlaşmaya varan Fenerbahçe, TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisine Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp önerdi.

9 Dybala, 7 haftadır koronavirüsü yenemiyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 5. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.