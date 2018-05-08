Sumudica'dan kartal pozu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir maç çıkardık. 4-5 tane net fırsat yakaladık. Büyük bir takıma karşı bunları gol yapamazsanız sonuç böyle olur." diye konuştu.

TARAFTAR İSTEDİ

Sumudica daha sonra maç öncesi verdiği Kartal Pençesi pozu için ise şunları söyledi: “Ben buradaki atmosferi gerçekten çok seviyorum. Beşiktaş taraftarını bu nedenle çok beğeniyorum. Bana arkadan bağırdılar, ben de gönüllerini almak için isteklerine cevap verdim. Yoksa Beşiktaş’la aramda başka bir şey yok.”