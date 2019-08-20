Sumudica'nın Fenerbahçe maçı tahmini tutmadı

Gazişehir Gaziantepspor'un Rumen teknik adamı Sumudica iddialı açıklamalar yaptığı bir maçtan daha farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray maçı öncesi kazanacaklarını belirten deneyimli hoca, sarı-kırmızılı takımdan 4 yerken, Kadıköy'de ise 5-0'lık yenilgi aldı.

TAHMİNİ BİR KEZ DAHA TUTMADI

Sumudica, Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde Galatasaray mücadelesi öncesinde, "Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Belki bizden on kat bütçe ile transferler yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak takımı TT Stadı'ndan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

48 yaşındaki hoca bu kez benzer açıklamaları Gazişehir'in teknik adamı olarak Fenerbahçe mücadelesi öncesi yapmıştı.

"Kellemi Fenerbahçe'ye bırakmayacağım" diyen Sumudica şöyle konuşmuştu: "İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Onları şu anda analiz ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım ve kazanacağız bunu herkes görecek"

Fenerbahçe, dün akşam oynanan maçta Gazişehir'i 5-0 yendi.