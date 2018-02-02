Sumudica'ya 1 maç men cezası

PFDK'dan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya kötü haber.

İşte yapılan açıklama:

KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor’da Şamil, Caner’e yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılmış, karara yoğun itirazlarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Özgür Yankaya tarafından tribüne gönderilmişti.