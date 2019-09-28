Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde, yürekleri ısıtan bir an yaşandı.

5 bin metre erkekler yarışında Arubanlı sporcu Jonathan Busby ile Gine Bissau'lu Braimi Suncar Dabo arasında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek görüntüler kayda geçti.

Hava sıcaklığının ve rekabetin yüksek olduğu 5 bin metre yarışında sakatlanan Busby'nin yardımına rakibi Dabo yetişti.

Suncar Dabo sakatlanan rakibini taşıdı - İZLE

Gine Bissau'lu sporcu bitkin rakibinin yarışı bitirmesi için mücadeleyi bırakarak rakibine sarıldı ve o tarihi anlar kameralara yansıdı. Zorlukla ayakta duran Busby, rakibi Dabo'ya sarıldı ve iki atlet bitiş çizgisine beraber geldi. Busby bitiş çizgisini geçtikten sonra kendisini yere bıraksa da rakibi Dabo bir an olsun yanından ayrılmadı.

Şampiyonayı tribünde izleyen seyirciler bu güzel görüntüyü dakikalarca ayakta alkışladı.