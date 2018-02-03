Super Bowl'a geri sayım başladı

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 52'ncisi düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadyumu'nda oynanacak.

Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek. Her iki takım normal sezonu 13 galibiyet ve 3 yenilgi ile kendi konferanslarında zirvede tamamlarken, bu seneki karşılaşma ayrıca 2004 sezonunun ardından oynanan Super Bowl maçının rövanşı olacak. Şubat 2005'te düzenlenen 39. Super Bowl müsabakasında Patriots, Eagles'ı 24-21 mağlup etmişti.

EAGLES, İLK SUPER BOWL ZAFERİNİN PEŞİNDE

NFL ile Amerikan Futbol Ligi'nin (AFL) 1966 sezonunun öncesinde birleşme anlaşması imzalamasının ardından ilk kez Ocak 1967'de oynanmaya başlanan Super Bowl mücadelesinde ise henüz Eagles'ın zaferi bulunmuyor. En son 1960 yılında NFL şampiyonu olan Philadelphia Eagles ise kulüp tarihindeki ilk Super Bowl zaferini elde etmek için sahaya çıkacak. Philadelphia Eagles, 1980, 2004 ve 2017 sezonlarının ardından Super Bowl mücadelesine yükselirken, takımın 1948, 1949, 1960 sezonları olmak üzere toplam 3 NFL şampiyonluğu var.

PATRİOTS 6'NCI KUPANIN PEŞİNDE NFL

tarihinde 10 kez Super Bowl'a yükselen ilk takım olma başarısını gösteren geçen senenin şampiyonu New England Patriots, son 4 sezonda 3'üncü kez Super Bowl maçına çıkacak ve 6'ıncı şampiyonluk için ter dökecek. 2001-2016 sezonları arasında toplam 5 Super Bowl şampiyonluğu elde eden Patriots, 1985, 1996, 2007 ve 2011 sezonlarının ardından da Super Bowl'a yükselmiş ancak bu mücadelerden yenik ayrılmıştı.

New England Patriots, pazar geceki maçta galip gelerek 6 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı yakalamayı amaçlıyor. Patriots'un başantrenörü Bill Belichick ve yıldız oyun kurucusu Tom Brady, 2001 sezonundan bu yana 8. kez Super Bowl'a yükselirken, bu ikili birlikte çıktıkları 7 Super Bowl maçının 5'inden zaferle ayrılmayı başardı.