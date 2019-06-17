Süper Enduro'da sezon İznik'te açıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağı, İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı.

Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada daha sonra etap yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonanın final yarışı ise bugün koşuldu. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarış sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle oldu:

GP Puan: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. İzzet Kazdal

EP: 1. Deniz Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz

EH: 1. Soner Metin, 2. Kemal Deveci, 3. Adem Ateş

EG: 1. Mehmet Sadıç, 2. Şükrü Kabdan, 3. Kadirhan Kocabaş

EU: 1. Gökhan Kart, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Yunus Muşmul

EV: 1. Necmi Kozlu, 2. Fahrettin Altınkök, 3. Sinan Ordu