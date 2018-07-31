Süper Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek

2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

CÜNEYT ÇAKIR'A DURMAK YOK

Dünya Kupası'nda biri yarı final olmak üzere 3 maç yöneten ve ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır, Süper Kupa finalinde de düdük çalacak. Kupadan sonra kısa süre dinlenme fırsatı bulan Çakır, sezonu final maçıyla açacak.

AKHİSAR İLK KEZ FİNALDE

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Akhisarspor, ilk kez Süper Kupa'da final oynayacak ve yeni bir başarı için sahada yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip ise Süper Kupa'yı 5 kez müzesinde götürdü. Galatasaray bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak için Ege temsilcinin karşısına çıkacak.