Süper Kupa maçı biletleri 22 bin liradan satılıyor

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferi henüz bitmeden formaları satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Uzun süredir ön libero arayışı içinde olan Galatasaray, Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüyle de el sıkışan yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, henüz maça çıkmadan 32 milyon euroyu kasasına koydu.

Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş'ta listeye bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'nın peşine düştü.

1 Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, henüz maça çıkmadan 32 milyon euroyu kasasına koydu.

2 Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağladı.

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6 Galatasaray Nzonzi'yle el sıkıştı Uzun süredir ön libero arayışı içinde olan Galatasaray, Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüyle de el sıkışan yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.

7 Beşiktaş'ta gündem forvet transferi Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş'ta listeye bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'nın peşine düştü.

8 Vidal, 'Come to Beşiktaş' yorumunu beğendi Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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