Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü

Planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle;

Ankaragücü-Galatasaray

Fenerbahçe-Bursaspor

Beşiktaş-Akhisarspor

Başakşehir-Trabzonspor

Sivasspor-Alanyaspor

Konyaspor-BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Kayserispor-Antalyaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor

DERBİLER VE ÖNEMLİ MAÇLAR

4 ve 21. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

6 ve 23. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

11 ve 28. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13 ve 30. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

14 ve 31. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

16 ve 33. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor