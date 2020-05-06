Süper Lig başlıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmiş ve Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili fikir alış verişinde bulunmuştu.

Bugün bir açıklama yapan Özdemir, maçların 12 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"12-13-14 HAZİRAN'DA TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak, tüm ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."





"TEMMUZ SONUNDA LİGLER SONA ERECEK"

"Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."

Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor VİDEO



