Süper Lig dünyanın en pahalı ligleri arasında

Artan döviz kuru nedeniyle, yayıncı kuruluş olan Digitürk'ün futbol yayın ihalesinden çekilmek istemesi geçen hafta gündeme bomba gibi düşmüştü.

Daha sonra ise yayıncı kuruluşun döviz kurunu 3.80 TL'de sabitleyip ödemeleri güncel kur üzerinden değil, bu fiyattan yapmak istediği açıklanmıştı. Bu durum akıllara hangi ligde yayın hakları ne kadara satılıyor sorusunu getirdi.

TÜRKİYE 6. SIRADA YER ALIYOR

Dünya genelinde Süper Lig, yayın haklarının en pahalı olduğu 6. lig durumunda. Bu alanda zirvede ise İngiltere Premier Lig yer alıyor.

Premier Lig, 1 milyar 575 milyon poundla en pahalı lig olurken, Süper Lig'de yayın hakları 393 milyon pounda satılmıştı.

Yapılan yeni anlaşmanın ardından İspanya La Liga 1 milyar 100 milyon pound, Almanya Bundesliga 1 milyar 030 milyon pound, Fransa Ligue 1 1 milyar 019 milyon pound ve İtalya Serie A ise 862 milyon poundluk yayın hakları anlaşmasına sahip.

KULÜPLERİMİZİN BORCU ARTIYOR

Süper Lig her ne kadar en pahalı 6. lig olsa da kulüplerimiz hala borç batağında. 3 büyükler başta olmak üzere birçok kulüp devletin borçları silmesi konusunda ısrarcı oluyor.

Yayın haklarından gelen gelirleri doğru yönetemeyen kulüplerin, artan döviz kuruyla birlikte borçları katlanıyor.