1 Süper Lig haziranda başlayacak Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in haziran ayında başlayacağı açıklandı.

2 Michael Frey transfer sorularını yanıtladı Fenerbahçe'den Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanan Michael Frey; geleceğiyle ilgili yöneltilen sorular üzerine, "Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmem var" yanıtını verdi.

3 Babel'den ilginç GS-BJK paylaşımı Sosyal medya hesabını karantina sürecinde daha da aktif kullanmaya başlayan Ryan Babel, takipçilerine, "Galatasaray mı, Beşiktaş mı?" sorusunu yöneltti.

4 Küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcular Sizin için küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcuları derledik...

5 Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şoke oldum Bir dönem Çin ekibi BJ Guoan forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Ümit Özat bu kez oruç sıkıntısı yaşamayacak Her sene futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özat, maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmedi.

7 Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı Antrenman görüntülerini paylaşan Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.

8 Zlatan İbrahimovic maç yaptı Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon süreci devam ederken Zlatan İbrahimovic ise, yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıktı.

9 Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan gidebilir Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile anlaştıkları iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında açıklamalarda bulundu.