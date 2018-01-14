Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Alanyaspor mücadelesiyle start alacak.

BAŞAKŞEHİR ARDA'YI TRANSFER ETTİ

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer ederek şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul ekibi, ikinci yarıyı Bursaspor deplasmanında açacak.





G.SARAY'DA TERİM HEYECANI

İlk yarıyı 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da ise Fatih Terim heyecanı yaşanıyor.

Tudor'u göndererek takımın başına Terim'i getiren sarı-kırmızılılarda henüz herhangi bir transfer yapılmadı.

Aslan, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.





F.BAHÇE'Yİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

17 hafta sonunda topladığı 33 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de tek hedef 20. şampiyonluğu kazanarak 4. yıldızı takmak.

Transfer döneminin sessiz takımı olan sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk edecek.

Öte yandan Fenerbahçe, ilk 6 haftada Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ CENK'İ SATTI

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş ise ligde inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

17 hafta sonunda 30 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, en önemli gol silahı olan Cenk Tosun'u ise Everton'a sattı.

Kadrosunu Vida ve Larin transferleriyle güçlendiren Kartal, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.





GÖZTEPE, KAYSERİ VE TRABZON ZİRVEYİ ZORLAYACAK

Ligin ilk yarısında 30'ar puan toplayan Göztepe, Kayserispor ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor (29) ise zirveyi zorlayan diğer ekipler oldu.

Bordo-mavililer, 18. haftada deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

18. HAFTA FİKSTÜRÜ

KASIMPAŞA - ALANYASPOR

KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR - YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE - GÖZTEPE

SİVASSPOR - AKHİSARSPOR

KONYASPOR - TRABZONSPOR

BURSASPOR - BAŞAKŞEHİR

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

KAYSERİSPOR - GALATASARAY



