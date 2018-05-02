Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. Son 3 haftada şampiyonluk dışında Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da büyük önem taşıyor.

DAHA KOLAY RAKİPLERLE KARŞILAŞACAĞIZ

Beşiktaş'ı mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, şampiyon olursa Devler Ligi'ne direkt katılacak. Şampiyonluğun dışında lig ikinciliği de son derece önemli. Öyle ki Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak. Üstelik bu kez format daha farklı.

Şu anda UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye, lig şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gönderebiliyor. Ligi ikinci sırada bitiren takım ise geçen senelerin aksine gruplara kalmak için 2 değil 3 ön eleme turu oynayacak. Ancak 3 ön eleme oynayacak takımımız görece daha kolay rakiplerle karşılaşacak.

Lig ikincisi olan takımımız artık ön eleme turunda 4 büyük ligden (Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A) bir takımla eşleşmeyecek, Fransa Ligi üçüncüsü ve diğer liglerin şampiyonlarıyla eşleşebilecek.

Bu format takımlarımız için bir avantaj fakat yeni düzene göre 2 değil 3 ön eleme turu oynayacağız. Bu da sezonu erken açıp fazladan iki maç daha yapmak demek.