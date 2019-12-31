Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyduğu takım harcama limitleri duyuruldu.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı doğrultusunda UEFA'nın yaptırımlarına banzer bir sistem getiren TFF, belirlenen bütçelere uymayan kulüplere ceza vereceğini duyurmuştu.

EN FAZLA LİMİT GALATASARAY'IN

Federasyon, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini resmi sitesinden paylaştı.

Buna göre geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 451 milyon TL ile en yüksek harcama limidine sahip takım. Sarı-kırmızılı takımı 275 milyon TL ile Beşiktaş, 224 milyon TL ile Fenerbahçe izledi.

Başakşehir 179 milyon TL, Trabzonspor ise 126 milyon TL harcama yapabilecek.

Bu rakamlar, 2019-2020 sezonun yaz transfer dönemi (geride bıraktığımız yaz transfer dönemi) ve devre arası transfer dönemini kapsıyor.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

1. GALATASARAY A.Ş. 451.659.184-TL

2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 179.821.014-TL

3. BEŞİKTAŞ A.Ş. 275.335.170-TL

4. TRABZONSPOR A.Ş. 126.552.658-TL

5. BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR 97.575.509-TL

6. FENERBAHÇE A.Ş. 224.731.066-TL

7. ANTALYASPOR A.Ş. 59.355.091-TL

8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355-TL

9. AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618-TL

10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764-TL

11. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 121.001.299-TL

12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445-TL

13. MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107-TL

14. KASIMPAŞA A.Ş. 90.647.027-TL

15. GÖZTEPE A.Ş. 88.726.737-TL

16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 96.545.656-TL

17. GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951-TL

18. YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.