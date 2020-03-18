Süper Lig lideri Trabzonspor, yenilgiyi unuttu

Özellikle ikinci devre yakaladığı çıkış ile lig liderliğine yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında da henüz mağlubiyetle tanışmadı.

TRABZONSPOR'DAN 11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor, yakaladığı bu çıkış ile aynı zamanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.