Süper Lig oyuncuları Türkiye E-Futbol Kupası'nda

1 Fenerbahçe, Halil ve Alpaslan'ı istiyor Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Göztepeli Halil ve Alpaslan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

2 Süper Lig ekipleri Atiba'nın peşinde Beşiktaş ile alacakları nedeniyle kısa süreli sorun yaşayan Atiba'ya, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Başakşehir'in 2 yıllık teklif yaptığı Atiba ile Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

3 Tottenhamlı Son'un askerlik fotoğrafı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'un, askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

4 Cenk Tosun: Gomez yerine Eyşan yazalım Premier Lig forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bir dönem takım arkadaşı olan Mario Gomez hakkında esprili açıklamalarda bulundu.

5 Sahaya çıkmak istemeyen takımlar Nihat Özdemir, isim vermeyerek 4 takımın maçların oynatılmasına karşı olduğunu duyurmuştu. Konyaspor ve Yeni Malatyaspor, yayınladıkları açıklamalarla alınan kararın riskli olduğunu belirtti.

6 Sergen Yalçın, 3 sol ayaklı genç seçti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisi gibi sol ayaklı 3 genç ismi radarına aldı. Yalçın'ın ilgilendiği futbolcuların; Burak İnce, Metehan Güçlü ve Ali Eren İyican olduğu öğrenildi.

7 Nihat Özdemir: Koronalı futbolcu ligi etkilemeyecek Maçların seyircisiz oynanacağını açıklayan Nihat Özdemir, bir futbolcu koronavirüse yakalansa bile ligin devam edeceğini duyurdu.

8 Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de, maçların 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Ligde 53 puanı bulunan Trabzonspor birinci, aynı puanlı Başakşehir ise ikinci sırada yer alıyordu.

9 Cevher Toktaş oğlunu boğarak öldürdü Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan futbolcu Cevher Toktaş, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki oğlunu sevmediği için öldürdüğünü söyledi.