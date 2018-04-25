Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanıyor

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, heyecanda en üst seviyeye çıktı. Tam 4 takımın şampiyonluk yarışına sahne olan 2017-2018'nun da ipi gögüsleyen takım yayın haklarından rekor gelire ulaşacak.

Buna bir de Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası eklenince, şampiyon kulübün kasası adeta dolacak.

Yayın hakkı gelirlerinin artmasıyla kulüpler 2017-2018 futbol sezonunda bu alandaki kazancını yüzde 35'e yakın arttırmış oldu. Lige katılım payı, galibiyet ve beraberlik primi, lig sıralamasına verilen ekstra bonus ve eski şampiyonluklar için ödenen rakamlar arttı. Bugün bir galibiyetin 2.2 milyon TL olduğu Süper Lig'de, şampiyonluk kupasının bedeli de 27 milyon TL'ye çıktı.

3 BÜYÜKLER 170 MİLYON LİRA KAZANACAK

Her bir eski şampiyonluk için ödenen miktar da 2.7 milyon TL oldu. Bugün Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde 170 milyon liraya yakın para kazanacaklar. Başakşehir'in ilk şampiyonluğunu kazanması halinde ise bu rakam 125 milyon lira seviyesinde olacak.





DEVLER LİGİ'NDEN EN AZ 12.7 MİLYON EURO GELECEK

Şampiyon bir kulüp için en önemli gelirlerden biri de Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı oluyor.

Ligi birinci bitirecek kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne de katılım hakkı elde ediyor. Bu da yaklaşık 12.7 milyon euronun kasaya girmesi anlamına geliyor.





Ancak ligi ikinci bitiren takımın ön elemelerde başarısız olması halinde havuzdan alınacak pay da şampiyon kulübün kasasına giriyor.



