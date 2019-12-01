Süper Lig takımlarına hoca dayanmıyor

13 haftası geride kalan Süper Lig'de birçok takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Son olarak lider Sivasspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da yönetim, Kemal Özdeş'in görevine son verildiğini açıkladı.

Böylece kovulan hocası sayısı şimdiden 8'e yükseldi.

İşte gönderilen teknik direktörler:

*Tamer Tuna

*Yücel İldiz

*Mustafa Kaplan

*Ayhan Atik

*Metin Diyadin

*Hikmet Karaman

*Bülent Korkmaz

*Kemal Özdeş

AYKUT KOCAMAN TOPUZ AĞZINDA

Öte yandan Ç.Rizespor'a 3-1 yenilen ve ligin dibine doğru hızla yol alan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından istifa edebileceğini söyledi.

Kocaman, "Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor’a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var" demişti.