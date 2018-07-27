Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

10 AĞUSTOS'TA GALATASARAY SEZONU AÇACAK

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma

21:45 Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi

19:30 Sivasspor - Alanyaspor

19:30Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19:30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor

19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21:45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi

21:45 Kayserispor - Antalyaspor