Süper Lig'de 11. haftanın ardından son durum

Süper Lig'in neredeyse 3'te 1'lik dilimi sona erdi. 11 haftalık dilimde 3 büyükler inişli çıkışlı bir grafik çizerken, Anadolu takımları oynadıkları futbolla dikkat çekti.

SİVASSPOR LİDERLİĞİ ALANYA'DAN ALDI

Ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Trabzonspor'a 1-0 yenilerek zirveden indi. Milli araya ligin en tepesinde giren takım ise bir başka Anadolu ekibi Sivas oldu. Yiğidolar, Konyaspor'u 2-0 yenerek 21 puana yükseldi.

3 büyükler içinde zirveye en yakın takım Fenerbahçe. 5 gollü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 yenen sarı-lacivertliler, 20 puanla ikinci sırada.

4 TAKIM AYNI PUANDA

Fenerbahçe'nin ardından 4 takım, 19 puanla sıralanıyor. Alanyaspor'u yenen Trabzonspor, rakibini geçerek üçüncü sırada kendisine yer buldu. Bordo-mavili takıma kaybeden Alanyaspor ise, lider girdiği haftayı dördüncü sırada kapattı.

Sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Başakşehir ile zorlu Gaziantep deplasmanında 2-0 kazanan Galatasaray, 19 puanla beşinci ve altıncı sırayı aldılar.

BEŞİKTAŞ YARIŞA DÖNDÜ

Lige çok kötü başlayan Beşiktaş, 3 haftalık galibiyet serisi yakalayarak 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Siyah-beyazlılar Galatasaray ve Antalyaspor'dan sonra bu hafta da Denizlispor'u yendi ve 18 puana yükseldi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve 18 puan toplayarak yedinci sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un hemen arkasında sekizinci sırada.

Süper Lig'e, milli ara sonrası 22 Kasım'da başlayacak 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'de 12. haftanın programı