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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

| AA
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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

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