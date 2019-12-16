Süper Lig'de 15.haftanın ardından son durum

Süper Lig'in 15. haftasında sürpriz sonuçlar yaşandı.

Galatasaray'ın 2-0'ı koruyamayıp lig sonuncusu Ankaragücü'ne puan kaybettiği haftada, Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ SON DAKİKALARDA YIKILDI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kayıpları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 dakikasına 2-0 önde girdiği mücadelede Ankaragücü ile berabere kaldı.

6 maç üst üste kazanan Beşiktaş'ın serisini bitiren, BtcTürk Yeni Malatyaspor oldu. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, karşılaşmanın son bölümünde attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray 15. haftayı 24, Beşiktaş ise 27 puanla tamamladı.

LİDER SİVAS, FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Bu sezon oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Sivasspor, Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi. Sarı-lacivertli ekibi 3-1 yenen Yiğidolar puanını 33 yaparken, Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

15. hafta bu akşam oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren 2 maçla sona erecek.

Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor, Denizli'yi konuk edecek. 4. sırada bulunan Başakşehir ise Konyaspor'u ağırlayacak.

KRİTİK DERBİ HAFTASI

Bu haftayı puansız kapatan Beşiktaş ile Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise İzmir'de Göztepe'ye mücadele edecek.

Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'de 16. haftanın fikstürü