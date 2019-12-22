Süper Lig'de 16. haftanın ardından

Süper Lig'de 16. haftanın kazananı Fenerbahçe ve Başakşehir olurken, kaybedenleri Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Gençlerbirliği'nde 1 puanı son dakikada alan Sivasspor ise liderliğini sürdürdü.

DERBİDE FENERBAHÇE GÜLDÜ

Sarı-lacivertli takım Kadıköy'de ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 28 yaptı ve üçüncü sıraya yerleşti. Siyah-beyazlılar ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe, Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Öte yandan günün diğer maçında deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yenen Başakşehir 30 puanla ikinci sırada yer aldı.

Gündüz seansında nefes kesen maçta ise lider Sivasspor ile Gençerbirliği'ne konuk oldu. Uzatma bölümünde bulduğu golle 1 puanı kapan Sivasspor, haftayı 34 puanda tamamladı. Yiğidolar böylece ilk yarının bitimine 1 hafta kala devre arasında lider girmeyi garantiledi.

GALATASARAY KAYIPLARDA

Haftanın en zararlı takımı Galatasaray oldu. İzmir deplasmanında Göztepe'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım 24 puanda kaldı.

Galatasaray, Sivasspor'un 10, Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde 6. durumda bulunuyor.

Fatih Terim'in öğrencileri gelecek hafta evinde Antalyaspor'la 3 puan savaşı verecek.