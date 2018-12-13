Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren iki kritik maç oynanacak.
G.SARAY ÜMİT ÖZTÜRK'LE KAYBETMİYOR
Lider Başakşehir, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Öztürk, Galatasaray'ın 7 maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar bu 7 maçı da kazandı. Başakşehir ise Öztürk yönetiminde 8 defa sahaya çıkarken 4 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Haftanın bir diğer dev maçı ise Beşiktaş'la Trabzonspor arasında. Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek iki takım da 25 puanda. Son haftaların formda ekibiyle, siyah-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadelede ise hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Beşiktaş, Halil Umut Meler yönetiminde 7 maçta 3 kez kazanırken, Trabzonspor 10 maçta 5 galibiyet aldı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın
20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13.30 Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19.00 Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
17 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Fırat Aydınus