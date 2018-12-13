Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren iki kritik maç oynanacak.

G.SARAY ÜMİT ÖZTÜRK'LE KAYBETMİYOR

Lider Başakşehir, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk, Galatasaray'ın 7 maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar bu 7 maçı da kazandı. Başakşehir ise Öztürk yönetiminde 8 defa sahaya çıkarken 4 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Haftanın bir diğer dev maçı ise Beşiktaş'la Trabzonspor arasında. Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek iki takım da 25 puanda. Son haftaların formda ekibiyle, siyah-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadelede ise hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Beşiktaş, Halil Umut Meler yönetiminde 7 maçta 3 kez kazanırken, Trabzonspor 10 maçta 5 galibiyet aldı.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın

20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13.30 Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19.00 Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Fırat Aydınus