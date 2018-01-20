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Süper Lig'de 18. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 18. hafta programı.

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2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakaları Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçla başladı. 

HAFTANIN PROGRAMI

19.01.2018
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.01.2018
14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.30 Fenerbahçe - Göztepe

21.01.2018
14.00 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19.30 Antalyaspor - Beşiktaş

22.01.2018
20.00 Kayserispor - Galatasaray

HAFTANIN SONUÇLARI

Kasımpaşa 3 - 2 Alanyaspor
Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği
Osmanlıspor 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor

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