Süper Lig'de 18. haftanın fikstürü

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, görevden kaçmadığını belirterek, "Ben tüymedim, tüymem de. Mayıs ayında seçim olmalıdır." dedi.

Abdurrahim Albayrak: Ben tüymedim, tüymem

Galatasaray'ın seçimli genel kurulunda 1703 oy alarak Dursun Özbek'i geride bırakan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin 37. başkanı oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih antrenmanında Rodriguez ile Rudy arasında gergin anlar yaşandı. Oyuncuları araya giren arkadaşları ayırdı.

Galatasaray'ın 37. başkanı 1703 oy alarak Dursun Özbek'i geçen Mustafa Cengiz oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çin'den teklif alan Negredo ve Quaresma'nın takımda kalması gerektiğini söyledi.

Şenol Güneş: Quaresma ve Negredo takımda kalmalı

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Mehmet Ali Aydınlar: Fenerbahçe için görevden kaçmam

Fenerbahçe'ye sponsor olan ve seçimde Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, "Fenerbahçe için görevden kaçmam" dedi.