Süper Lig'de 19 hafta sonunda oluşan puan durumu

Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızışmaya başladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan lider Sivasspor, 1 puanı zor kurtardı.

Maç boyunca üstün oynamasına rağmen direkleri geçemeyen Yiğidolar, Denys Garmash'ın golüne Yasin Öztekin ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

G.SARAY FARKI 8 PUANA İNDİRDİ

Sivas ekibinin puan kaybetmesi sonucu Galatasaray rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Maç fazlasıyla 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise liderin 4 puan gerisinde.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le yarışırken "8 de kapanır 18 de" diyerek şampiyonluk ateşini yakan Fatih Terim'in keyfi, Sivas'tan gelen haberle yerine geldi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon da aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Puan durumu: