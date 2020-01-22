Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçları 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak. Mücadelelerde düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını deneyimli isim Fırat Aydınus yönetecek.

Göztepe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Hüseyin Göçek, Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta ise Koray Gençerler görev yapacak.

19. Haftanın hakemleri:

Fenerbahçe - Başakşehir: Fırat Aydınus

Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy