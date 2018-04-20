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Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ağustos'ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu 10-13 Ağustos 2018'de başlayacak.

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Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

10 AĞUSTOS'TA BAŞALAYACAK

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

TÜRKİYE KUPASI SONRA BELİRLENECEK

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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