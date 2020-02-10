Süper Lig'de 22. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 21. haftası, olumsuz hava şartları nedeniyle oynanamayan Göztepe-Ç.Rizespor maçı dışında tamamlandı.

Fenerbahçe ve lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini mağlup ederek, hata yapmadı.

BU HAFTA ZORLU MAÇLAR

Birçok takım arasında geçen şampiyonluk yarışı, bu hafta da nefesleri kesecek.

Çünkü zirvedeki takımların 4'ü birbiriyle oynayacak.

İşte haftanın fikstürü:

14 Şubat Cuma saat 20.00: Başakşehir-Beşiktaş

15 Şubat Cumartesi 14.00: Denizlispor-Kayserispor

15 Şubat Cumartesi 17.00: Konyaspor-Göztepe

15 Şubat Cumartesi 20.00: Ankaragücü-Fenerbahçe

16 Şubat Pazar 13.30: Alanyaspor-Gençlerbirliği

16 Şubat Pazar 16.00: Trabzonspor-Sivasspor

16 Şubat Pazar 19.00: Galatasaray-Yeni Malatyaspor

17 Şubat Pazartesi 20.00: Gaziantep-Ç.Rizespor

17 Şubat Pazartesi 20.00 :Antalyaspor-Kasımpaşa