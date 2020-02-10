Süper Lig'de 22. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 21. haftası, olumsuz hava şartları nedeniyle oynanamayan Göztepe-Ç.Rizespor maçı dışında tamamlandı.
Fenerbahçe ve lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini mağlup ederek, hata yapmadı.
BU HAFTA ZORLU MAÇLAR
Birçok takım arasında geçen şampiyonluk yarışı, bu hafta da nefesleri kesecek.
Çünkü zirvedeki takımların 4'ü birbiriyle oynayacak.
İşte haftanın fikstürü:
14 Şubat Cuma saat 20.00: Başakşehir-Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi 14.00: Denizlispor-Kayserispor
15 Şubat Cumartesi 17.00: Konyaspor-Göztepe
15 Şubat Cumartesi 20.00: Ankaragücü-Fenerbahçe
16 Şubat Pazar 13.30: Alanyaspor-Gençlerbirliği
16 Şubat Pazar 16.00: Trabzonspor-Sivasspor
16 Şubat Pazar 19.00: Galatasaray-Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi 20.00: Gaziantep-Ç.Rizespor
17 Şubat Pazartesi 20.00 :Antalyaspor-Kasımpaşa