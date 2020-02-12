MHK'dan hakem atamalarında 4 sürpriz

1 MHK'den hakem atamalarında 4 sürpriz Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.

2 Falcao: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'da sakatlığı geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek. Kolombiyalı yıldız, kulüp çalışanları ve tesis personeline Kadıköy'de gol atacağının sözünü verdi.

3 Alex ile Hürriyet Gücer arasında gülümseten konuşma Eski futbolcu Hürriyet Gücer’in, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy'deki heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

4 Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı Gaziantep Futbol Kulübü'nün hocası Marius Sumudica, "Saçlarıma bakın, beyazladım. Kalbimde ne oluyorsa kafama yansıyor" diyerek isyanını dile getirdi.

5 TFF, sarı kart cezası kuralında değişikliğe gidiyor TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'nin dün Riva'da yaptığı toplantıda alınan karara göre, gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nda ve ligde görülen kartlar birbirini bağlamayacak.

6 Sergen Yalçın: Sahada olmak için iyi çalışın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, tesislerdeki katı kuralları esnetti. Tecrübeli hoca, futbolculara "ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz, mücadele edin ve formayı alın" mesajını verdi.

7 Alexander Sörloth PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

8 FIFA, Var sisteminde yapay zeka teknolojisi uygulayacak FIFA, VAR sisteminde yaşanan sorunları yapay zeka teknolojisiyle ortadan kaldırmayı planlıyor. Yeni uygulamanın kabul edilmesi durumunda ofsayt çizgisinin konumlandırılması, yapay zeka ile yapılacak.

9 Fenerbahçe, Ziraat Kupası'nda yarı finale çıktı Sarı-laciverliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.