MHK'dan hakem atamalarında 4 sürpriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.
ABDULKADİR BİTİGEN 1 AY GÖREV ALAMAMIŞTI
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir-Beşiktaş maçını, Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.
Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.
Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat, Sivasspor-Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı.
Halis Özkahya, Denizli-Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.
İşte haftanın hakemleri:
14 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14.00 Denizlispor - Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantep - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler