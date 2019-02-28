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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Mart Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar:
 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi:
 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

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