Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

Erzurumsporlu taraftarlar, pazar günü oynayacakları Galatasaray maçında soğuk havanın kendileri için avantaj olduğunu ve karşılaşmayı kazanacaklarını ifade ettiler.

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Beşiktaş, Karius'un yerine Fabri'yi istiyor

Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor. Ancak Alman kaleci Karius'un 1 yıl daha sözleşmesi var.