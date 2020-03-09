Süper Lig'de 26. haftanın maç programı

Zirvede hesaplar yapılıyor, yarış kızışıyor...

Süper Lig'de son yıllarda şahit olmadığımız bir zirve yarışına tanıklık ediyoruz.

Önümüzdeki pazar ise şampiyonluk yolundaki rakipler birbirleriyle karşılaşacak.

26. HAFTADA İKİ ÖNEMLİ KARŞILAŞMA

Ligin 26. haftasında ise çok çekişmeli maçlar bizleri bekliyor.

Puan cetvelinde zirvede yer alan ilk 3 takım, kendi göbeğini kendi kesecek.

3 takımın birbirleriyle oynayacakları maçlar, şampiyonluk yarışını şekilllendirecek.

Rakiplerine oranla kağıt üzerinde daha kolay fikstüre sahip olan Sivasspor, puan kayıplarını kovalayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR HAFTANIN MAÇLARI

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi karşılaşması, haftanın maçı olacak.

Pazar akşamı oynanacak derbinin yanı sıra, haftanın bir diğer önemli maçında da Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışını iyice kızıştıracak bu iki karşılaşmanın sonuçları, şimdiden merak konusu oldu.

Fenerbahçe Konyaspor deplasmanına konuk olurken, Sivasspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.

25. HAFTADA NE OLDU?

Şampiyonluk yarışının son sürat devam ettiği Süper Lig'de Sivasspor ve Galatasaray berabere kalarak, istediği başarıyı yakalayamadı.

2-2 biten karşılaşmada puanlar paylaşıldı ve Sivasspor, Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisine 'dur' demiş oldu.

Fenerbahçe ise, son dönemlerde aldığı başarısız sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Denizlispor'ile 2-2 berabere kaldı ve kötü gidişatı önleyemedi.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ KÂRLI KAPATTI

Süper Lig'de 25. haftanın kazananlari ise rakiplerine karşı avantaj sağladı.

Beşiktaş, konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galibiyetle ayrılarak mevcut puanını 43'e çıkardı.

Lig başından beri 15 galibiyet, 7 beraberlik 3 mağlubiyet alan Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu.

Böylelikle Başakşehir, maç eksiği bulunan en yakın rakibi Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 3'e çıkarmış oldu.

Ligde 2. sırada yer alan Trabzonspor 49 puanla, 2. sırada haftayı kapattı.

İşte, Süper Lig, güncel puan tablosu;