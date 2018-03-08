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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

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