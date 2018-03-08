Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk